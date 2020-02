Roma-Bologna: Due recuperi importanti in casa giallorossa

Una partita dura quella che attende il Bologna domani sera all’Olimpico, la squadra di Sinisa Mihaijlovic, in piena emergenza a centrocampo, dovrà vedersela con una Roma arrabbiata e alla ricerca di riscatto dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo.

Se da un lato però troviamo una squadra decimata dagli infortuni, dall’altro vi è una squadra che recupera due pedine fondamentali, tornano infatti a disposizione di Paulo Fonseca: Javier Pastore ed Enrich Mkhitaryan.

Entrambi i giocatori non compaiono nella possibile formazione titolare visti i pochi minuti nelle gambe tuttavia restano da considerare come due possibili alternative in grado di spaccare la partita e creare problemi alla retroguardia rossoblu.