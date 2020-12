Rocchi: “Arbitri in conferenza stampa buona idea. Sul Var a chiamata dico che…”

Gianluca Rocchi dopo aver smesso con la carriera da arbitro è diventato il consulente delle relazioni istituzionali della Can e ora è lui a parlare con le squadre ma anche con i media dell’operato dei direttori di gara. In un’intervista a Radio Rai ha parlato così della possibilità di vedere gli arbitri in conferenza stampa nel post-partita e del Var a chiamata:

“Arbitri davanti ai microfoni? Potrebbe essere una idea, perché no. Il problema è sempre lo stesso: provare a chiarire alcuni episodi e non alimentare ulteriori polemiche. Se andare in sala stampa significa rilasciare una dichiarazione e spiegare le decisioni va bene, se si deve andare solo per dire se abbia o meno commesso un errore no”.