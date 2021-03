Roccati: “Conoscendo Mihajlovic punterà su Ravaglia. Skorupski? Ha qualità, ma deve migliorare ancora”

L'ex rossoblù Marco Roccati è intervenuti nella prima edizione di Sportoday su Rete 7 un vista della scelta tra Ravaglia e Da Costa per il match contro l'Inter:

"Conoscendo Mihajlovic credo punterà su Ravaglia, crede molto nei giovani. L'italiano è stato sfortunato, avendo giocato in una partita molto difficile. Proverà a dare continuità a un giocatore molto giovane, sia per il presente che per il futuro".