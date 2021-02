Roccati: “Al Bologna manca poco per essere tra le prime otto. Mihajlovic? Una certezza”

Intervenuto all’interno di TMW News, l’ex portiere rossoblù Marco Roccati ha fatto il punto sul Bologna, parlando sia della vittoria di Parma che del futuro del club. Ecco il suo commento:

“Contro il Parma è arrivata una bella vittoria. Barrow si è ritrovato dopo una piccola flessione ma aveva avuto anche qualche guaio fisico. Mihajlovic è una certezza e i tifosi credo debbano essere soddisfatti per il gioco e per come la squadra ha lottato nelle partite. Ora è ad una buona distanza di sicurezza dalla zona pericolosa”.