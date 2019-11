Rizzoli sul mano di De Ligt in Juve-Bologna: “Immagine sbagliata”

Fa ancora discutere il mani di De Ligt in Juventus-Bologna. Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, punta la lente di ingrandimento sulle immagini messe a disposizione dei tifosi, in una la prospettiva non consente di vedere il tocco con il piede del difensore juventino.

“Sul mani di De Ligt vi hanno fatto vedere una immagine sbagliata – si legge su Tmw – A seconda delle foto si può dare una interpretazione diverse perché la prospettiva cambia il giudizio. Il difensore tocca la palla col piede e poi col braccio, se non l’avesse presa sulla scivolata sarebbe stato rigore. L’arbitro ha preso un po’ di tempo per vedere meglio e abbiamo chiesto ai registi di mandare le immagini che abbiamo utilizzato per giudicare l’episodio”.