Rizzoli su Lazio-Bologna: “C’è stato un caso limite, il Var…”

Ci ha messo la faccia il designatore arbitrale Nicola Rizzoli a Sky Calcio Club dopo le numerose polemiche sugli ultimi episodi arbitrali. L’ex fischietto ha passato in rassegna diversi episodi controversi relativamente alle big, ma anche su Lazio-Bologna e Bologna-Cagliari ha specificato alcuni concetti.

Sinisa Mihajlovic al termine del successo sui sardi si è molto lamentato dell’utilizzo diverso del Var tra la partita di sabato e quella precedente con la Lazio: annullato un gol rossoblù a Roma per fallo di Schouten, non è successa la stessa cosa con il Cagliari quando a inizio azione Walukiewicz ha fermato Palacio originando il gol di Simeone. La spiegazione di Rizzoli: “In Lazio-Bologna c’è stato un caso limite – in riferimento al gol di Svanberg poi annullato – Quello può essere un fallo, ma su certi episodi l’arbitro di campo può giudicare il metro arbitrale e se in precedenza ha lasciato correre determinati interventi può averlo fatto anche in quella circostanza. Il non intervento del Var su episodi di campo può essere apprezzabile, poi è chiaro che se ci dovesse essere qualcosa di grave e non visto è corretto l’utilizzo della tecnologia. Lo stesso discorso vale per Bologna-Cagliari in cui è stato giusto non intervenire”.