Rizzoli: “Mi auguro vengano fischiati meno rigori, sui falli di mano dico che…”

Oggi riparte il campionato non solo per i calciatori, ma ovviamente anche per gli arbitri. Saranno 48 i fischietti per questa stagione agli ordini di Rizzoli che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è espresso così:

“Veniamo da un anno complicato e pieno di polemiche, principalmente dovute ai tanti rigori l’anno scorso (187 in A di cui 57 dovuti a falli di mano) ed è per questo motivo che cerchiamo di rinnovare le regole – Quest’anno sono stati concessi troppi rigori leggeri, non si può togliere la possibilità ad un calciatore di fare un movimento istintivo, se il braccio non può più essere ritratto non si può punire – Il mio augurio è quello che se ne fischino di meno perchè questo vorrà dire valutare meglio contatti troppo leggeri e i giocatori capiscono così che ogni contatto non equivale ad un rigore”.