“Si potrà dialogare tranquillamente con l’arbitro, ma mantenendo sempre la distanza. Servirà rispetto: confronto fra due persone, non 4 contro 1. La priorità sarà avere l’arbitro giusto per la partita giusta. Poi ognuno di loro verrà costantemente monitorato e capiremo come farlo arrivare allo stadio in sicurezza. Interviste agli arbitri? E’ possibile, ma se le parole vengono travisate allora questo non favorisce la comunicazione”.

Scheda 1 di 2