Repubblica – Rivelazione Theate, all’ombra del suo idolo Puyol

Ancora a segno Arthur Theate, si candida a diventare nuovo pilastro difensivo del Bologna

Mihaijlovic ha trovato le risposte che aspettava dal reparto debole della sua squadra, ed è stato anche grazie alle prestazioni di questo ragazzino, che evidentemente non ha sofferto i tipici problemi di adattamento nel nostro campionato, segnando all'esordio nella sfortunata sconfitta 6 a 1 contro l'Inter e consacrandosi con un ottima prestazione condita da un'altra marcatura nell'ultimo match vinto contro la Lazio. Arrivato dall'Ostende, dopo aver militato nello Standard Liegi e nel Genk, la sua confidenza con il gol si spiega per il fatto di aver giocato fino ai 15 anni come attaccante, retrocedendo progressivamente la sua posizione fino a quella attuale di terzino, dove non sta facendo rimpiangere Tomyasu, diventando già idolo della tifoseria, di cui è rimasto sino alla fine a raccoglierne gli applausi, sventolando la sua chioma folta e riccioluta che richiama l'immagine di un grandissimo difensore come Charles Puyol, che evidentemente, come riporta Manuel Baiocchini, dev'essere il suo idolo e il suo modello in campo, per un giocatore che ha ancora tutto da dimostrare e che spera di scrivere la sua storia.