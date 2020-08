Ritiro Pinzolo, i nazionali potrebbero salutare già domenica

Per il Bologna si prospetta un ritiro breve e senza molti nazionali.

La squadra partirà per Pinzolo questo pomeriggio e inizierà gli allenamenti in Trentino domani, ma diversi giocatori partiranno già domenica. La programmazione della Nations League, infatti, obbligherà i convocati con le nazionali ad andare via per giocare il 4 e 7 settembre. Il Bologna dovrà dunque, molto probabilmente, fare a meno di Orsolini (Italia), Skov Olsen (Danimarca), Skorupski (Polonia), Svanberg e Baldursson (Svezia). Lo riporta Repubblica.