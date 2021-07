Ritiro Pinzolo – Le regole per allenamenti e amichevoli

Programma e regole del ritiro a Pinzolo

Se il Trentino resterà in zona bianca non dovrebbero esserci problemi a seguire gli allenamenti per i tifosi presenti a Pinzolo rispettando il distanziamento sociale, mentre per le amichevoli ci sarà un ingresso contingentato del pubblico. Circa 1000 persone potranno accedere per le due amichevoli in programma, una il 18 con una rappresentativa del Trentino e una il 24 contro la Feralpi Salò. All'ingresso ci saranno controlli specifici per seguire le regole anti Covid. Per quanto riguarda la tv, la prima amichevole non dovrebbe avere copertura televisiva, mentre la seconda dovrebbe andare sulla web tv del Bologna. Non solo, il 21 luglio Sinisa Mihajlovic risponderà alle domande dei bambini in Piazza Carera a Pinzolo, l'evento sarà seguito da una performance del comico Giacobazzi.