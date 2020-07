Ritiro estivo – Il Bologna a Pinzolo: ecco le possibili date

Sarà quasi certamente la località di Pinzolo ad ospitare il ritiro del Bologna a fine agosto.

Come riporta il Resto del Carlino, i rossoblù dovrebbero salire in Trentino per il ritiro estivo in vista del nuovo campionato che partirà a metà settembre. La località scelta è Pinzolo, dove nei giorni scorsi si sono recati Di Vaio, Fini e la segretaria Orlandi, non distante da Madonna di Campiglio. Comunicazioni ufficiali non ce ne sono ancora, ma le date sarebbero quelle del 20-28 agosto con il Bologna che alloggerà all’hotel Corona.