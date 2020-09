E’ cominciato il penultimo giorno di ritiro per il Bologna.

La squadra svolgerà una doppia seduta di allenamenti alle 10 e alle 17:30. E’ atteso in conferenza stampa Jerdy Schouten, che parlerà ai giornalisti alle 16:30. Questa sera, infine, i calciatori sfileranno in piazza Carera a Pinzolo per salutare i tifosi. E’ atteso, in collegamento video, anche Sinisa Mihajlovic. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna Fc.