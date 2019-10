Rischio stop di un mese anche per Tomiyasu

Ieri è stato il turno di Gary Medel, oggi tocca a Takehiro Tomiyasu.

Il mediano cileno ha patito una lesione muscolare che lo terrà fuori un mese, stessa sorte potrebbe toccare al difensore giapponese che rientrerà oggi in Italia. Tomiyasu si è infortunato nell’ultimo match della nazionale giapponese e avrebbe già svolto un consulto medico in patria, per lui si prevede uno stop di un mese per un problema alla coscia destra. Gli esami che svolgerà oggi a Bologna dovrebbero confermare la prognosi. Rischia di saltare Juventus, Sampdoria, Cagliari, Inter e Sassuolo.