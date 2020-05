Ripresa, via libera agli allenamenti, Spadafora: “Tra una settimana decideremo sul campionato”

La Serie A potrà tornare ad allenarsi collettivamente dal 18 maggio, giorno in cui è attesa anche la decisione del Governo sulla possibile ripresa anche del campionato.

E’ arrivata nel tardo pomeriggio la risposta del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo della Figc per la ripresa dell’attività: trovate le giuste migliorie che la federazione dovrà apportare, dal 18 maggio ci si potrà allenare. Lo hanno comunicato in una nota congiunta i ministri Spadafora e Speranza seguendo la via della prudenza: “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti – si legge nella nota – Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio“.

Non è invece stata presa una decisione sulla ripresa del campionato. Al Tg1 il ministro Vincenzo Spadafora ha affermato che una risposta arriverà tra circa una settimana guardando la curva dei contagi: “Noi seguiamo una linea della prudenza che è quella giusta – ha affermato il ministro – Ora avremo bisogno di una settimana per analizzare la curva dei contagi e decidere sul campionato”.