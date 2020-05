Ripresa Serie A, striscione tifosi Roma: “Il campionato si deve fermare”

I tifosi della Roma, o almeno una frangia di essi, si schierano contro la ripresa del campionato di Serie A.

Nelle ultime ore sono apparsi due striscioni nella capitale con messaggi chiari e diretti verso chi vuole riprendere la stagione 2019/2020. I tifosi giallorossi sono fermamente contrari ad una ripartenza e lo hanno espresso senza giri di parole, nel primo striscione c’è scritto ‘Italia in emergenza sanitaria e sociale. Questo campionato si deve fermare!’, nell’altro ‘Il concetto è chiaro, per voi conta meno la salute del denaro! Finché l’emergenza non è finita, nessuna partita! Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!’.

Fonte: Tmw