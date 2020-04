Ripresa Serie A – Ipotesi ritiro, Bologna al Calzavecchio?

Se la data del 4 maggio venisse confermata per la ripresa degli allenamenti, la Serie A potrebbe imbastire un calendario per la ripartenza. Si parla di circa un mese di allenamenti, una specie di ritiro estivo, prima di poter di nuovo giocare. Da quel momento in avanti, quindi a giugno, potrebbe riprende il calendario di Serie A per finire la stagione.

In questa fase di attesa i club si stanno attrezzando per predisporre tutte le norme sanitarie per mettere in sicurezza giocatori e staff. I giocatori per esempio dovranno essere isolati: allenamento e camere, chi dispone di centri tecnici con pernottamento non avrà problemi, gli altri dovranno appoggiarsi a una struttura esterna. Il Bologna dunque potrebbe alloggiare al Calzavecchio in cui i giocatori, probabilmente, non potranno vedere nemmeno i familiari per evitare rischi di contagio.