Ripresa Serie A, Montezemolo attacca: “Chi governa la Serie A sta facendo una brutta figura”

Luca Cordero di Montezemolo si scaglia contro la Serie A di calcio. Per l’ex presidente Ferrari le priorità ora sono altre e il pressing del calcio per ripartire è incomprensibile. Le parole del manager al Carlino in una intervista realizzata da Leo Turrini:

“Io amo il calcio, tra l’altro non dimentico un grande personaggio come Gazzoni Frascara con cui sono stato presidente onorario del Bologna con Baggio – ha affermato – Ma in questa fase io dico con franchezza che chi governa la Serie A sta facendo una brutta figura. Manca un manager preparato in Lega”.