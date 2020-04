Ripresa Serie A- La Figc invia protocollo di sicurezza al Governo

Giornata importante in ottica ripresa del campionato di calcio.

La Figc ha inviato oggi il protocollo di sicurezza, studiato dalla commissione medica della federazione, al Ministero della Salute e dello Sport. Si attende l’analisi ed eventualmente il via libera per poter riprendere l’attività il 4 maggio. Nel protocollo sono inseriti tutti i controlli a cui dovranno sottoporsi i giocatori, partendo dai tamponi ogni 72-96 ore, screening completo per i giocatori risultati positivi e poi guariti, isolamento nei rispettivi centri tecnici e nelle strutture alberghiere per il pernottamento, costante monitoraggio della salute degli atleti e dei rispettivi staff, tutto atto a garantire l’assoluta negatività dei protagonisti.