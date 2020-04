Ripresa Serie A, il medico dell’Inter contagiato e guarito: “Non avere fretta”

Il mondo del calcio si interroga e valuta quando e come ripartire. Si parla di blindare i centri tecnici, creare un maxi ritiro dove far allenare tre settimane i giocatori per poi riprendere la Serie A con partite ogni tre giorni. Ma ci sono club che non possono alloggiare nei rispettivi centri tecnici e dovrebbero appoggiarsi in alberghi o strutture pubbliche dove l’isolamento totale sarebbe più complicato.

Sul tema salute ha parlato il medico sociale dell’Inter Piero Volpi al Cor Sport, lui che si è ammalato e poi guarito: “Dico subito che questo virus è una cosa seria – ha ammesso – Sono stato dieci giorni in ospedale e solo lì ci si rende conto della situazione. Non dobbiamo sottovalutarlo. Fase 2? Io invito alla prudenza, non dobbiamo avere fretta. Mi chiedo perché correre dei rischi proprio adesso. Ripresa del calcio? Sono dell’idea che a decidere debbano essere gli esperti, gli infettivologi, gli epidemiologici. Ora la situazione non è definita per poter fare previsioni”.