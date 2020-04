Ripresa Serie A – Il Brescia non ci sta: “Per rispetto non vogliamo ripartire”

Il Brescia Calcio ha pubblicamente comunicato la propria posizione sulla possibile ripresa dei campionati. In una nota indirizzata agli abbonati, relativamente ad eventuali rimborsi o sconti per la partite sospese, il club di Massimo Cellino ha esplicitamente espresso la chiara contrarietà alla ripresa della Serie A, oltreché comunicate l’avvenuto taglio degli stipendi ai calciatori.

‘Partendo dalla grande sensibilità e responsabilità dimostrata dai nostri giocatori che, nella quasi totalità, hanno accettato in tempi molto rapidi le proposte di riduzione degli stipendi, al fine di tutelare l’integrità del club in un momento così delicato,- si legge nella nota – la società Brescia Calcio comunica che si stanno facendo attente e approfondite valutazioni anche in merito alla questione abbonamenti. A questo punto, nel caso in cui venisse stabilita la ripresa del Campionato, cosa che il Club vorrebbe evitare nel rispetto della triste realtà bresciana, un’ipotesi al vaglio è quella di applicare uno sconto del 25%, rispetto al costo base della stagione “in corso”, per chi volesse rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione’.