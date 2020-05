Ripresa Serie A, ecco i club più dubbiosi

Non tutti i club sono concordi sulla ripartenza, anche se le votazioni in Lega Calcio in tal senso sono state unanimi.

Ci sono società che spingono più di altre per riprendere, Lazio e Napoli in primis, ci sono poi quelle che vogliono ripartire ovviamente attendendo i protocolli di sicurezza, tra queste il Bologna, ma ci sarebbe anche una frangia di società più dubbiose. Il Toro di Cairo più volte ha espresso perplessità sulla ripartenza, con lei anche Sampdoria, Genoa, Brescia e Udinese.