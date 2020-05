Ripresa Serie A – Concluso vertice Lega-FIGC-medici

Si è concluso da non molto il vertice tra Lega Calcio, FIGC e medici. La Lega ha comunicato alla Federcalcio i tre punti in cui il protocollo andrà rivisto per poter garantire la ripartenza. I tre nodi sottolineati dai club riguardano la quarantena in caso di giocatore positivo, le modalità del ritiro e la responsabilità dei medici sui casi positivi. Sono i tre punti che il CTS aveva chiesto alla Federazione di cambiare, il risultato però ha fatto storcere il naso ai club di Serie A.

Oggi pomeriggio ci sarà un incontro tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Si attende di conoscere la risposta del ministro riguardo le richieste fatte dai club di Serie A. Sarà da valutare anche se ci sarà o meno la volontà di modificare il protocollo. A breve potrebbe arrivare anche una nota ufficiale della Lega Calcio riguarda l’incontro con la Federazione.

Fonte: Sky Sport.