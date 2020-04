Ripresa degli allenamenti: le prime linee guida

Al momento, si va verso la ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Indipendentemente dalla data precisa, però, ci saranno delle indicazioni sanitarie da seguire alla lettera. Nella giornata di domani, la commissione medica della Figc si radunerà e stilerà una lista di linee guida per tutti i club e per tutti i giocatori: la sicurezza degli addetti ai lavori è la priorità.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, sarà fondamentale la sanificazione di tutte le strutture in cui le squadre si alleneranno. Da fine aprile, poi, tutti i calciatori dovranno sottoporsi ad una sorta di nuovo test di idoneità sportiva: verranno effettuati test molecolari, sierologici ed esami del sangue, sia ai contagiati che ai guariti. Inoltre, si studierà un modo per garantire a tutte le società un periodo di isolamento, nei rispettivi centri sportivi – se idonei – oppure in hotel vicini. Infine, non sarà permesso condividere spazi comuni al chiuso: docce e pasti verranno fatti quindi in solitaria.