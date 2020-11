Ripresa degli allenamenti a Casteldebole

Come riportato dal sito ufficiale del Bologna Calcio, sono ripresi oggi i lavori della squadra dopo la vittoria di ieri sera. I titolari hanno svolto una seduta di scarico in palestra, allenamento più intenso in campo per tutti gli altri. Differenziato per Gary Medel, terapie per Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen.