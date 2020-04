Leghe nazionali, l’Uefa: “Raccomandiamo la chiusura dei campionati”

Incontro importante in video conferenza oggi tra la Uefa e le 55 federazioni affiliate. In attesa del comunicato esecutivo di giovedì 23 aprile, dove ci saranno sviluppi sul prosieguo dei campionati nazionali e delle coppe europee, il massimo organo continentale ha raccomandato la chiusura delle varie leghe.

‘Oggi la UEFA ha incontrato le sue 55 federazioni affiliate tramite videoconferenza e ha presentato un aggiornamento delle opzioni esaminate dai due gruppi di lavoro creati a metà marzo – si legge nel comunicato – C’è stata una forte raccomandazione per finire la massima divisione nazionale e le competizioni di coppa […] In quest’ottica, la UEFA sta attualmente sviluppando alcune linee guida relative alla partecipazione alle competizioni per club, al fine di assistere le federazioni affiliate in caso di annullamento di un campionato o una coppa. Eventuali sviluppi sugli argomenti di cui sopra saranno annunciati dopo il Comitato Esecutivo UEFA giovedì’.