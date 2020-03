Riprendere o no? Serie A spaccata in due. Ecco la posizione del Bologna

Riprendere a giocare oppure no? E se sì, quando? Questi sono i veri dilemmi che attanagliano le istituzioni calcistiche in queste settimane. La Serie A è letteralmente spaccata in due. Come riporta il “Corriere dello Sport”, alcune formazioni vorrebbero portare a termine la stagione – in breve, chi ancora lotta per degli obiettivi – altre invece riterrebbero il campionato già concluso.

Fra le prime ci sono ovviamente Lazio e Napoli, ma anche Cagliari, Atalanta, Roma, Fiorentina, Hellas Verona, Parma, Sassuolo e Lecce. Neutrali, in attesa di sviluppi, Juventus e Udinese. Decisamente invece dell’idea che la stagione debba finire qui è il Bologna, che nella posizione di metà classifica ha ormai poco da chiedere; insieme ai rossoblu, Torino, Brescia, Sampdoria, Inter, Milan, Genoa e Spal.

Fonte: “Tuttomercatoweb”