Rincon su Mihajlovic: “E’ un grande uomo, passerà questo momento”

Grande stima da parte di tanti ex calciatori che hanno avuto Sinisa Mihajlovic come allenatore, soprattutto in queste settimane di lotta alla leucemia. Tra questi c’è Tomas Rincon, portato al Torino proprio da Sinisa e con cui il rapporto è sempre stato solido. Il mediano del Toro ha parlato a Dazn, le sue parole:

“Ho enorme rispetto per Mihajlovic – ha ammesso – E’ sempre stato un uomo leale e un guerriero, dentro è forte e non ha paura di farsi vedere in queste condizioni e con quello che sta facendo per battere la malattia. Gli faccio un grande in bocca al lupo, non è semplice quello che sta vivendo ma da grande uomo supererà questa fase. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, mi ha portato al Torino, mi disse di venire perché avremmo fatto una bella squadra”.