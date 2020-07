Rigori – Il Bologna a metà classifica sia per quelli a favore che per quelli a sfavore

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola fa una rapida analisi sui rigori a favore e a sfavore concessi alle rispettive squadre di Serie A. Tra tutti i dati spicca il Lecce, squadra che più spessa si è vista fischiare un penalty contro con ben dodici fischi dagli undici metri. Pugliesi tallonati da Juventus, Brescia e Parma, in doppia cifra a quota 10. Dall’altra parte invece sono Genoa e Lazio a ricevere più rigori con ben 15 fischiati a favore, seguiti proprio dal Lecce a 13.

Il Bologna in queste due particolari classifiche si piazza a metà in entrambe. Per quanto riguarda i rigori a favori i rossoblu se ne sono visti fischiare 6, come il Cagliari. Sono invece 8 quelli decretati contro i rossoblu che si vedono quindi il proprio saldo dagli undici metri negativo.