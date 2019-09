Rigamonti, la Curva Sud sarà solo per i tifosi del Bologna

Bella notizia per il Bologna alla vigilia del match contro il Brescia, gara valida per la 3^ giornata di Serie A. Dopo tante peripezie, si conclude nel migliore dei modi la vicenda biglietti. Nel nuovo Rigamonti ci sarà infatti spazio per tutti i tifosi rossoblu: come comunica il club lombardo sul proprio sito, la Curva Sud sarà interamente riservata ai tifosi del Bologna. Domani pomeriggio ci saranno circa un migliaio di sostenitori.

Il comunicato ufficiale del Brescia

“La società Brescia Calcio comunica che, in occasione della partita Brescia – Bologna, per cause di forza maggiore si trova costretta a consentire l’accesso al settore Curva Sud soltanto alla tifoseria ospite.

Pertanto tutti coloro che hanno già acquistato titoli del settore Curva Sud potranno acquistare il biglietto in altri settori dello stadio oppure, in alternativa, ne potranno chiedere il rimborso.

La società si scusa con i propri tifosi per l’inconveniente”.