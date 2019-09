Rientro previsto per mercoledì

Il Bologna ha superato in rimonta il Brescia, ma la settimana è già finita ed è subito tempo di pensare alla prossima sfida: domenica pomeriggio arriva al Dall’Ara la Roma. Questa mattina i rossoblu sono scesi in campo per una seduta defaticante, ma domani tutta la squadra osserverà un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì a Casteldebole alle ore 15: Mihajlovic concederà una seduta a porte aperte.

Il comunicato ufficiale del Bologna

