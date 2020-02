Rientrano in quattro, i dubbi di formazione di Mihajlovic

Dall’emergenza all’abbondanza.

Sinisa Mihajlovic ha riabbracciato questa settimana ben quattro giocatori che saranno disponibili sabato, si tratta di Gary Medel, Nicola Sansone, Federico Santander e Roberto Soriano.

Sono soprattutto i due ex Villareal ad alimentare ipotesi di formazione, essendo entrambi titolari. Sansone è stato sostituito a sinistra da Musa Barrow, che ora è difficile da togliere per via delle sue recenti prestazioni, mentre come trequartista Soriano è il vero fulcro del gioco della squadra rossoblù. Ma andiamo con ordine, in difesa il quartetto è pressoché obbligato stante la squalifica di Mbaye, giocheranno Tomiyasu, Danilo, Bani e Denswil. In mediana c’è il rientro di Medel, ma il cileno dovrebbe lasciare spazio alla coppia Poli–Schouten. Poi l’attacco. I due certi sembrano Orsolini a destra e Palacio prima punta, mentre sulla trequarti è difficile lasciare Soriano in panchina. A questo punto resta il ballottaggio a sinistra: dentro Sansone, che offre anche più copertura, o di nuovo fiducia a Barrow?