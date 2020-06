Riecco la Sampdoria: non sarà una partita come le altre per Mihajlovic

Domenica sera il Bologna sarà in campo al Marassi di Genova contro la Sampdoria. I rossoblu dovranno assolutamente fare punti, o il sogno europeo svanirà. Lo sa bene Mihajlovic, che teme però lo scherzetto della sua ex squadra. Il tecnico serbo si è infatti affermato definitivamente come allenatore nel panorama calcistico italiano proprio alla Samp.

Il mister è approdato in Liguria nel novembre del 2013, e vi è rimasto fino al giugno 2015. In quasi due stagioni complete, ha fatto molto bene alla Sampdoria, facendo anche conoscere molti giocatori in tutta Italia ed Europa – vedi Soriano. Ancora oggi, la Sampdoria è la squadra con cui Mihajlovic ha totalizzato più panchine consecutive (68). Il bilancio recita: 26 vittorie, 23 pareggi e 19 sconfitte. L’unico scontro dell’epoca con il Bologna finì 1-1.