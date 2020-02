Riecco il centrocampo: torna Poli, Medel ci prova

Nonostante la assenze – prima in difesa e poi a centrocampo – il Bologna è riuscito a cavarsela egregiamente. L’emergenza in attacco è ancora forte, al contrario però di quella in mediana. Dopo la gramde vittoria a Roma, infatti, Mihajlovic dovrebbe avere a disposizione quasi tutti i suoi centrocampisti per la gara di sabato pomeriggio al Dall’Ara contro il Genoa.

All’inamovibile Schouten e ai due giovani Dominguez e Svanberg, si aggiungerà infatti di certo Andrea Poli. Il neo capitano del Bologna ha scontato la squalifica contro i giallorossi, e nel weekend sarà a disposizione del mister per affiancare l’olandese contro il Grifone. Discorso diverso invece per Medel, out ormai da settimane. Il centrocampista cileno è ancora alle prese con un infortunio, ma potrebbe recuperare per andare in panchina. In ogni caso, il Bologna viaggia e i giovani corrono: il numero 5 può riprendersi con tutta calma.