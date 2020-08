Riapertura stadi, Spadafora: “Si lavora su formule simili alla cultura”

Incontro importante questa mattina per il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora che ha fatto il punto della situazione sulla riapertura degli stadi assieme al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini, la Vice Capo di Gabinetto del Ministero per la Salute, Tiziana Coccoluto, il Vice Capo di Gabinetto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Mattia Mari, il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, Agostino Miozzo, il Capo Dipartimento per lo Sport, Giuseppe Pierro, il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

A fine incontro Spadafora ha pubblicato su Facebook una prima idea su come provare a riportare il pubblico negli stadi e negli impianti sportivi. Si lavora ad un protocollo simile agli eventi culturali. Le parole di Spadafora