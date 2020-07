Riapertura stadi, ecco la possibile capienza del Dall’Ara

C’è la volontà da parte della Lega Serie A di provare a riaprire parzialmente gli stadi. Il presidente e l’amministratore delegato, ovvero Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, stanno lavorando a un documento di 300 pagine da presentare a Figc e Governo che riguarda la parziale riapertura degli stadi entro il 2 agosto, una sorta di test in vista della prossima stagione.

Si lavora chiaramente alle regole di accesso e fruizione degli spazi comuni, quindi ingressi contingentati, obbligo di mascherina (non sarà consentita la sciarpa davanti alla bocca), capienza ridotta per consentire il distanziamento sulle tribune e nelle aree hospitality. Si pensa di fare entrare circa il 25-40% della capienza totale. Secondo il Resto del Carlino, in un Dall’Ara parzialmente riaperto potrebbero entrare circa 15mila persone.