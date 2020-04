Rezza (Iss): “Ripresa Serie A? Non c’è rischio zero, decisione difficile”

Ripartire o no? Mentre dal 4 maggio una parte delle attività produttive riprenderà, sul calcio non c’è ancora una chiara e univoca decisione. I club vogliono riprendere, i ministri Spadafora e Speranza frenano, ma rimangono cauti anche i medici. Di questo ha parlato oggi in conferenza Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive con dell’Istituto Superiore di Sanità.

“E’ una decisione politica se far ripartire o meno il calcio – ha affermato – Il rischio zero non c’è, il calcio è uno sport di contatto e quindi con la necessità di controlli stringenti su un numero di persone ampio. Attorno ai calciatori ci possono essere anche 200 persone e i controlli, da quello che ho capito, sarebbero a carico delle società. E’ una decisione difficile da prendere e il distanziamento sociale è scarsamente applicabile nel calcio”.