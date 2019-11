Retrocessione per lo Shenzen, Donadoni a rischio

Roberto Donadoni non è riuscito a salvare lo Shenzen. L’ex tecnico del Bologna ad agosto è stato chiamato per risollevare una squadra dalla situazione quasi compromessa e i sette punti ottenuti nelle nove partite con l’italiano alla guida non sono stati sufficienti. La retrocessione nella Serie B cinese giunge con un turno d’anticipo dopo il pareggio per 3-3 con l’Henan Jianye.

Ora i piani della società cinese per forza di cosa dovranno essere rivisti, in ballo non solo il futuro dell’allenatore che attualmente guadagna 5 milioni a stagione, ma anche eventuali movimenti di mercato: sembra tramontare la prospettiva di una trattativa per Destro. Lo riporta Il Resto del Carlino.