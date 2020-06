Restyling – Maratona e impianto temporaneo, Majowiecki: “Ecco la nostra idea”

Torre Maratona

Nel nuovo Dall’Ara riqualificato particolare attenzione è stata riservata alla Torre di Maratona, intoccabile per la Sovrintendenza. Poi gli aspetti sismici, che hanno obbligato i progettisti a creare una struttura ad arte. La spiega l’ingegnere Massimo Majowiecki al Carlino: “Per stabilizzare la Maratona faremo interventi all’interno mirati, come per le opere murarie. Per quello che riguarda il progetto di restyling la Soprintendenza ha dato indirizzi molto chiari: la Torre non deve essere toccata. La copertura si reggerà su quattro supporti posti agli angoli e su due strutture adiacenti alla Torre. Questo è un progetto formato da più progetti: demolizione, delicatissimo, e ricostruzione”.