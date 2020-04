Restyling Dall’Ara – Via ai lavori nell’estate 2022?

Si sta arrivando all’ultima parte dell’iter burocratico in relazione al Restyling del Dall’Ara.

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, tra oggi e mercoledì sono previsti firma e annuncio dell’accordo con il Credito Sportivo per un finanziamento, ottenuto con la collaborazione di più istituti di credito, da 100 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Dall’Ara. Fatto questo, il Bologna potrà portare le carte a Palazzo d’Accursio per l’ok politico della Giunta. Il passo successivo sarà la manifestazione d’interesse e la dichiarazione di pubblica utilità che dovrà arrivare entro 90 giorni, a seguire la Conferenza dei Servizi – coinvolti Prefettura, Vigili del Fuoco e Soprintendenza – infine la vera e propria gara pubblica. Per quanto riguarda l’inizio dei lavori si parla di estate 2022 vista la necessità di allestire una struttura temporanea in città (ipotesi in salita) dove ospitare la squadra durante i lavori.