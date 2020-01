Restyling Dall’Ara – Tra due settimane la lettera di intenti

Importanti novità sul fronte Restyling del Dall’Ara sulle pagine del Resto del Carlino.

Ieri c’è stato un incontro tra l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci e il sindaco Virginio Merola che ha portato ad una importante novità: è stata avviata la costituzione della società che realizzerà l’opera. Tempo un paio di settimane, il club presenterà la lettera d’intenti.

Per quanto riguarda i costi totali si parla di 90 milioni di euro per una opera che comprenderà anche l’Antistadio, di questi 30 saranno un investimento del Comune di Bologna. Inizia dunque il conto alla rovescia sulla selezione del partner industriale e tra le aziende ci sarebbe anche Impregilo, anche se nella gara dovrebbero esserci un paio di importanti imprese. Il partner costruttore sarà selezionato nel corso delle prossime settimane ed entrerà poi all’interno della società in fase di costituzione. Una volta arrivata la lettera di intenti Palazzo d’Accursio dichiarerà la procedura di interesse pubblico.