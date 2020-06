Restyling Dall’Ara, struttura temporanea durante i lavori: ecco le possibili aree

Complicato traslocare per il Bologna durante i lavori di rifacimento del Dall’Ara: bocciate le ipotesi Modena e Ferrara, difficile trovare il sì delle prefetture, il Bfc aveva guardato di buon occhio il Benelli di Ravenna, struttura a cui mettere mano per renderlo omologabile per la Serie A. Costo dell’operazione quasi 10 milioni di euro.

Dovendo comunque investire, la società rossoblù avrebbe allora pensato di farlo in città per una struttura temporanea e smontabile che possa ospitare la squadra durante i lavori. Il nuovo impianto sarebbe da circa 16 mila posti per la Serie A, con la possibilità di ridurlo a 4 mila circa e lasciarlo definitivo a disposizione della Primavera e della squadra femminile. Diverse le aree analizzate per la realizzazione, c’è ovviamente la Fiera, c’è il Caab ma anche una zona a Borgo Panigale non lontana dall’attuale centro tecnico Niccolò Galli.