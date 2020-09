Restyling Dall’Ara, prende quota lo stadio temporaneo

Prende quota l’ipotesi di uno stadio temporaneo in città per ospitare le partite casalinghe del Bologna durante la fase di riqualificazione del Dall’Ara. L’alternativa resta quella di Ravenna, ma al momento tutte le parti sembrano intenzionate a muoversi nella prima direzione.

Il Resto del Carlino in edicola oggi sottolinea come a breve sia attesa la dichiarazione di pubblica utilità da parte del Comune di Bologna circa il restyling dello stadio Dall’Ara, oltre che la conferenza dei servizi decisoria. Claudio Fenucci nel frattempo ha già avviato diversi contatti con molte realtà imprenditoriali cittadine che potrebbero essere interessate all’allestimento dello stadio temporaneo in città. Tre le aree in ballo: la Fiera, il Caab e Borgo Panigale. Nelle prossime ore probabilmente si sarà a conoscenza di qualche dettaglio in più.