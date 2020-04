Restyling Dall’Ara, prende quota l’ipotesi stadio temporaneo

L’ipotesi di costruire una struttura temporanea a Bologna dove poter giocare durante i lavori al Dall’Ara prende sempre più corpo.

Saranno 15-18 mesi di lavori in via Andrea Costa e il Bologna pensa a questo punto di restare in città. Difficili le ipotesi Modena e Ferrara, le prefetture sono contrarie per motivi di ordine pubblico, ci sarebbe la pista Ravenna, feudo rossoblù, ma la struttura del Benelli richiede importanti adeguamenti, ecco perché alla fine l’idea della struttura temporanea come fatto a Cagliari con la Sardegna Arena può diventare quella principale. Si parla di una struttura con moduli prefabbricati dal costo di 10 milioni di euro. Passi avanti anche sul partner industriale, mancano pochi dettagli anche su questo fronte.

Fonte: Carlino.