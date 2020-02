Restyling Dall’Ara, oggi sopralluogo al Benelli

Oltre a Modena e Ferrara c’è anche Ravenna.

Mentre il Bologna ha costituito la nuova società che si occuperà del Restyling del Dall’Ara, proseguono le valutazioni sullo stadio che dovrebbe ospitare la squadra durante i lavori. Rimangono in piedi le piste Modena e Ferrara, non Reggio Emilia che ospita già due squadre, ma se n’è aggiunta un’altra: Ravenna. Oggi dovrebbe esserci un sopralluogo al Benelli da parte di una delegazione rossoblù, probabilmente con Fenucci, per capire eventualmente se ci sarà la possibilità di traslocare in Romagna per un anno. Attualmente l’impianto ospita circa 12 mila persone ma per avere l’omologazione per la Serie A ne servono 16 mila oltre a tutta una serie di lavori per spogliatoi e sala stampa.