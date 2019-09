Restyling Dall’Ara – Oggi il Bologna in Sovrintendenza

Giornata importante quella di oggi per quanto riguarda il progetto di Restyling del Dall’Ara.

Oggi il Bologna sarà in Sovrintendenza per presentare la versione definitiva del progetto con le ultime modifiche e avere l’ok all’opera, in seguito si potrà partire con l’iter burocratico che prevede il via libera anche di Prefettura, Vigili del Fuoco e organi sportivi. L’idea è quella di chiudere la partita, come da programmi, entro l’autunno con il sì della Giunta e il voto in Consiglio Comunale. Passi avanti anche sul profilo del partner industriale, il Bologna presenterà il progetto e i costi dell’opera e valuterà le varie proposte delle aziende interessate a collaborare, successivamente verrà creata una lista ristretta da cui scegliere il partner per la realizzazione.