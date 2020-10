Restyling Dall’Ara: oggi attesa la dichiarazione di pubblica utilità

Oggi ci sarà un passo formale molto importante in ottica Restyling del Dall’Ara.

La Giunta Comunale dovrebbe dichiarare nella giornata odierna la pubblica utilità del progetto presentato dal Bologna sulla riqualificazione dello stadio Dall’Ara, altro step per quanto riguarda l’iter burocratico che porterà al via dei lavori attualmente fissato per il 2022. Era stata decisa una conferenza stampa tra Bologna e Comune per annunciare la decisione della Giunta, ma la positività al Covid di Claudio Fenucci l’ha resa impossibile: sarà dunque emesso un comunicato congiunto.

Fonte – Carlino.