Restyling Dall’Ara: nei prossimi giorni la lettera d’intenti

Il Bologna presenterà nei prossimi giorni la lettera d’intenti in relazione alla riqualificazione dello stadio Dall’Ara.

Lo farà tramite la neonata società Bologna Stadio Spa (Saputo è il presidente, Fenucci vice) con la presenza dell’amministratore delegato Claudio Fenucci. E’ un passo formale crocevia per il percorso del Restyling del Dall’Ara, infatti dopo toccherà al Consiglio Comunale decretare la pubblica utilità del progetto entro 90 giorni e alla Conferenza dei Servizi entro 120. Nella lettera d’intenti non apparirà il partner industriale su cui si stanno perfezionando gli ultimi dettagli. Non ci sarà Joey Saputo che rientra oggi in Canada, ma il presidente ha visionato gli ultimi aspetti del progetto e dato via libera al piano finanziario. L’esborso totale si aggira attorno ai 90 milioni di euro, 30 di questi finanziati dal Comune di Bologna.

Fonte: Rdc