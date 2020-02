Restyling Dall’Ara: ipotesi stadio temporaneo

Giorni importanti anche in ottica Restyling Dall’Ara.

Joey Saputo sarà in città e dopo aver visto Bologna-Genoa incontrerà il Comune di Bologna per presentare la lettera d’intenti relativa alla riqualificazione dello stadio. Sul piatto, però, ci sono tante decisioni da prendere, soprattutto quella relativa allo stadio che ospiterà il Bologna durante i lavori. Secondo il Resto del Carlino, per capire se il Benelli di Ravenna potrà ospitare il Bfc ci vorranno mesi, mentre le opzioni Modena e Ferrara non sono primarie per questioni di ordine pubblico. Non è dunque da escludere uno stadio temporaneo e lavori per blocchi al Dall’Ara.