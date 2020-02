Restyling Dall’Ara, il sindaco di Ravenna: “Valutiamo se si potrà dare ospitalità al Bfc”

Il Bologna e il Comune di Ravenna stanno ragionando concretamente sulla possibilità di ospitare il club rossoblù al Benelli durante i lavori del Restyling del Dall’Ara che dovrebbero partire a fine 2021.

Lo ha confermato oggi il sindaco della cittadina romagnola, Michele De Pascale, a margine di un incontro tenutosi in municipio con una delegazione del Bfc 1909 alla presenza dell’Ad Claudio Fenucci e dell’assessore regionale Andrea Corsini.

“Il Bologna e il Comune di Bologna stanno portando avanti un importante progetto di riqualificazione del Dall’Ara e questo lo renderà inutilizzabile per diversi mesi – ha affermato il sindaco – In virtù dei forti legami di amicizia tra le due città e le due tifoserie, il Comune di Ravenna e il Bologna Fc, con il supporto del Ravenna Fc, hanno avviato un confronto per capire se si potrà dare ospitalità al Bologna nel periodo di lavori al Dall’Ara”.

Fonte: Ravennatoday